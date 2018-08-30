Страны ОПЕК+ выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 109%

Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в июле текущего года выполнили свои обязательства на 109%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

«JMMC отмечает, что страны, участвующие в Декларации о кооперации (соглашении ОПЕК+ - ред.) в июле достигли общего уровня выполнения своих обязательств в 109%, что говорит о значительном прогрессе в достижении цели, поставленной на четвертом министерском заседании стран, входящих и не входящих в ОПЕК, 23 июня 2018 года», — заявили в комитете.

Ранее сообщалось, что МЭА оценило уровень выполнения сделки по сокращению добычи нефти странами ОПЕК.