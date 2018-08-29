Немецкая компания может выйти из проекта «Северный поток — 2» из-за санкций США

Финансовый директор немецкой компании Uniper Кристофер Дельбрюк заявил, что он не исключает выхода компании из проекта «Северный поток — 2» из-за санкций СЩА. Об этом сообщает портал Finanznachrichten.

«Конечно, мы, Uniper, не можем рисковать, если в действительности подпадем под санкции США», — сказал Дельбрюк.

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Он пояснил, что санкции могут затронут компанию таким образом, что Uniper не сможет больше использовать доллары в торговых операциях.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что возможные санкции США против газопровода «Северный поток — 2» неприемлемы.