Путин: при изменении пенсионной системы нельзя действовать «просто чохом»
Президент России Владимир Путин в ходе своего телеобращения, посвященного изменениям в пенсионной системе, заявил о льготах, которые будут предусмотрены для ряда категорий граждан.
«При проведении изменений нельзя действовать по шаблону. Что называется, просто чохом. Мы должны учесть особые условия жизни и труда людей. Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий», — сказал Путин.
Президент также подчеркнул, что действующие условия назначения пенсий сохранятся для коренных малочисленных народов Севера. Также он предложил начать выплаты в виде 25% надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии неработающим пенсионерам, живущим в селах.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения президента.
Ранее сообщалось, что Путин предложил ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.