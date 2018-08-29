Путин: при изменении пенсионной системы нельзя действовать «просто чохом»

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Президент России Владимир Путин в ходе своего телеобращения, посвященного изменениям в пенсионной системе, заявил о льготах, которые будут предусмотрены для ряда категорий граждан.

«При проведении изменений нельзя действовать по шаблону. Что называется, просто чохом. Мы должны учесть особые условия жизни и труда людей. Мы уже предусмотрели сохранение льгот для шахтеров, работников горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий», — сказал Путин.

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Президент также подчеркнул, что действующие условия назначения пенсий сохранятся для коренных малочисленных народов Севера. Также он предложил начать выплаты в виде 25% надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии неработающим пенсионерам, живущим в селах.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения президента.

Ранее сообщалось, что Путин предложил ввести ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста.