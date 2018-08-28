Число безработных в России снизилось на 0,3% за неделю

Численность безработных граждан в России с 15 по 22 августа снизилась на 0,3% и составляет 682,9 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Пензенской, Магаданской, Псковской и Тюменской областях, Северной Осетии и Чувашии, Севастополе, Чукотском и Ненецком автономных округах, Забайкальском крае.

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Повышение уровня безработицы произошло в Мордовии, Татарстане, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Липецкой, Мурманской, Тульской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области.

На 22 августа суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 105 732 человека.