Мантуров не исключил увеличения объема поддержки российского судостроения

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что объем поддержки российского судостроения в 2019 году может быть увеличен. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас программа как была, так и сохраняется на период до 2025 года по 10 млрд в год на меры развития данного направления (судостроения) Возможно, в следующем году будут еще добавлены средства именно на меры стимулирования спроса», — сказал Мантуров.

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Он также отметил, что в госпрограмме всегда были предусмотрены средства и мероприятия, которые предусматривали развитие и стимулирование спроса на продукцию судостроения.

Ранее сообщалось, что промышленное производство в России в период с января по июнь текущего года увеличилось на 3%.