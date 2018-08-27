Минэнерго ожидает сохранение объема добычи нефти в августе на уровне июля

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что министерство ожидает, что добыча нефти в России в августе сохранится на уровне июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, мы выйдем на уровень июля. В июле у нас было восстановлено примерно на 259 тыс. от октября 2016 года. В августе, исходя из той динамики, которая есть, эти цифры сохранятся», — сказал Новак.

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Ранее министр сообщил, что Минэнерго прогнозирует рост добычи угля в России в 2018 году на 2,7%, до 420 млн тонн.

Он также отметил, что инвестиции в угольную отрасль достигнут 130 млрд руб. в год, а налоговые отчисления превысят 100 млрд руб.