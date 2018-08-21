Корпорация МСП окажет поддержку малому бизнесу в сфере туризма

Корпорация МСП окажет поддержку субъектам малого бизнеса в сфере туризма, в том числе в повышении доли их участия в закупках крупнейших госкомпаний и разработки мер их поддержки. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали глава корпорации Александр Браверман и руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

«В числе основных направлений предстоящего сотрудничества – популяризация России как привлекательного туристического направления для россиян и иностранных граждан, а также повышение качества предоставляемых туристских услуг и развитие малого и среднего предпринимательства в туриндустрии», — говорится в сообщении Корпорации МСП.

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«Также одно из приоритетных направлений деятельности в рамках сегодняшнего соглашения – информирование участников бизнес-сообщества в сфере туризма о существующих инструментах поддержки бизнеса, в том числе о сервисах бесплатного интернет-ресурса для предпринимателей – портала бизнес-навигатора МСП», — указал Браверман.

«Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлена задача по увеличению доли малого и среднего бизнеса в объеме ВВП России до 40% в последующие шесть лет. Туриндустрия – это как раз та сфера, где доминируют предприятия, относящиеся к этой категории», – заявил Сафонов.