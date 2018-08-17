На Украине запретили российский глицин

На Украине запретили реализацию, хранение и применение более 40 лекарств российского производства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госслужбу по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Украины.

Отмечается, что основной причиной запрета стал ввоз препаратов с нарушениями норм украинского законодательства. Также были запрещены лекарства украинского, венгерского, польского, немецкого производства.

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Согласно прикрепленному списку, под запрет попадают глицин, панавир, ретиноевая мазь и другие лекарства.

Ранее сообщалось, что власти Украины приняли решение запретить пассажирское сообщение с Россией. По заявлению министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, такие меры направлены на обеспечение безопасности украинцев.