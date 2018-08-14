Лавров обвинил США в нарушении принципов международной торговли

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что санкции США, в том числе против России и Турции, нарушают принципы международной торговли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что считает санкции незаконными исходя из норм международного права.

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«Они [санкции] подрывают все принципы мировой торговли, да и принципы, которые одобрены решениями Организации объединенных наций (ООН)», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел подчеркнул, что ООН считает нелегитимными меры одностороннего экономического принуждения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции США «не сулят ничего хорошего» в рамках двусторонних отношений между странами.