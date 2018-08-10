Эксперт назвал Украину троянским конем для Европы

Президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о «Северном потоке — 2». Об этом сообщает ФАН.

Он отметил, что у Порошенко нет право решать о месте и времени строительства инфраструктуры России и ЕС. Также эксперт подчеркнул, что у президента Украины нет никаких рычагов давления.

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«Троянский конь», конечно, красивое понятие, но им Украина в настоящее время сама стала для Евросоюза», — сказал Бредихин.

Ранее Порошенко сообщил, что российский газопровод «Северный поток — 2» является троянским конем.