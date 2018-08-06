WP: антироссийские санкции не позволяют восстановить рост экономики в России

Санкции США в отношении России в первую очередь препятствуют возобновлению экономического роста в стране, пишет американская газета The Washington Post.

На прошлой неделе сенаторы внесли законопроект, в соответствии с которым санкции в отношении России за предполагаемое вмешательство в выборы в США будут сохранены, пишет WP.

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Некоторые считают, что санкции против России не работают, отмечает газета. Тем не менее, из недавнего доклада центра анализа европейской политики следует, что существующие антироссийские санкции все больше подрывают способность Кремля распределять финансовые потоки в обмен на политическую поддержку.

Во-первых, введенные санкции способствуют сокращению общего экономического роста в России, что вынуждает правительство принимать непопулярные решения.

Во-вторых, отмечает WP, поддержка российского правительства сокращается из-за того, что снижается количество средств, которые идут на распределение льгот «самым важным избирательным кругам».

В-третьих, элиты сражаются друг с другом за долю от этого «маленького экономического пирога».

В данном случае раскол происходит между российскими элитами, которые получают прибыль из-за рубежа, то есть на Западе, и теми, кто зарабатывает деньги внутри страны. Те, кто особенно пострадал от санкций, все больше недовольны политикой Кремля, пытаясь его заставить улучшить отношения с Западом.

Washington Post заключает, что Кремль осознает существующие проблемы из-за санкций, что в скором времени может привести к его готовности занять более активную позицию по некоторым вопросам внешней политики.

Россия отрицает вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.