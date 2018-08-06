Прибыль «Русала» упала более чем на 30%

Чистая прибыль «Русала» во втором квартале текущего года снизилась по отношению к первому кварталу на 31%, до $218 млн. Об этом сообщается в отчете компании.

Отмечается, что по отношению к аналогичному периоду прошлого года указанный показатель вырос на 8%.

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В свою очередь выручка за квартал снизилась на 18% и составила $2,25 млрд.

Чистый долг компании на 30 июня составил $7,87 млрд.

Ранее Bloomberg сообщил, что глава «Русала» Олег Дерипаска считает, что условия Минфина США по снятию санкций с компании являются неприемлемыми.

Источники отметили, что Дерипаска назвал требования США экономически нецелесообразными и кабальными. Они не смогли уточнить, какой конкретно пункт условия по снятию санкций не устраивает Дерипаску.