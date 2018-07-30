Путин одобрил закон об обязательной маркировке сигарет

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 марта 2019 года обязательную маркировку табачных изделий. Об этом сообщает RNS.

Уточняется, что маркировка позволит отслеживать оборот таких изделий от производителя до конечного потребителя и контролировать легальность их происхождения.

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Как стало известно, проверка средств идентификации будет проводиться организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, с использованием специальных систем.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о ратификации соглашения по маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).