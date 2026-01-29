Размер шрифта
Стали известны подробности о доме-интернате в Кузбассе, где погибли пациенты

SHOT: сотрудники дома-интерната в Кузбассе жаловались на нехватку персонала
Evgenii Panov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники дома-интерната для людей с психическими расстройствами в Кемеровской области, где в январе текущего года умерли девять человек, жаловались на нехватку персонала. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в том числе в учреждении не хватало медсестер. При этом тем, кто был устроен в доме-интернате, приходилось выполнять не только свои прямые обязанности, но и выполнять работу санитарок. В том числе сотрудники мыли полы и уборные.

«Работники дома-интерната также рассказывали об антисанитарии и множестве нарушений, а условия в самом учреждении улучшались только в дни проверок», — говорится в публикации.

В материале подчеркивается, что руководство дома-интерната активно нанимало на работу сотрудников, обещая им заработную плату в размере до 35 тыс. рублей. С начала 2026 года учреждение искало людей на позиции сиделок, уборщика производственных помещений, слесаря-электрика, инструкторов по лечебной физкультуре и трудовой терапии.

29 января журналисты ТАСС со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Кемеровской области сообщили, что в Прокопьевском доме-интернате для людей с психическими расстройствами в январе умерли девять пациентов. Семь человек ушли из жизни из-за сердечной недостаточности и болезней системы кровообращения, осложненных нарушениями ритма и тромбозами. Причины смерти еще двух человек — 19-летнего молодого человека и 73-летней женщины — в данный момент устанавливаются.

Ожидается, что по каждому случаю будет проведена проверка. Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее губернатор Кузбасса призвал не торопиться с выводами о трагедии в новокузнецком роддоме.
 
