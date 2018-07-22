В Италии подсчитали убытки от санкций против России

Итальянский сенатор Роберто Мура заявил, что из-за антироссийских санкций Италия ежедневно теряет около €7 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное заявление итальянский политик сделал на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Санкции очень сильно повредили нашей экономике. Те данные, которыми я располагаю, говорят о том, что Италия каждый день несет убытки в €7 млн», — сказал Мура

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Он отметил, что Италия потеряла около 10 тыс. рабочих мест с момента введения санкций. Поэтому, подчеркнул Мура, санкции являются «огромной проблемой» не только для России, но и для Италии.

Ранее итальянский вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини назвал смену власти на территории Украины, которая произошла в результате «евромайдана», оплаченной из-за рубежа псевдореволюцией.