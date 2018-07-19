ЦБ: российские компании могут выплатить по внешнему долгу более $21 млрд

Фактические платежи российских компаний по внешнему долгу в четвертом квартале текущего года могут составить $21,7 млрд. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Как стало известно, сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, в третьем квартале может составить $16,8 млрд.

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По данным Центробанка, фактические платежи по внешнему долгу российских компаний в третьем квартале составят $12,6 млрд.

Ранее сообщалось, что внешний долг России с начала текущего года снизился на $32,6 млрд (на 6,3%) до $485,5 млрд.

На 1 января внешний долг России составлял $518,103 млрд.