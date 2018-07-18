«Нафтогаз» заявил о готовности пойти на мировую с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания готова рассмотреть предложения России по заключению мирового соглашения по спорам с «Газпромом». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, «Нафтогаз» готов рассмотреть предложения о мировой с «Газпромом», если это не повлияет на переговоры компании по новому контракту.

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Он также подчеркнул, что «Нафтогаз» не собирается обсуждать данное предложение в трехстороннем формате.

Коболев добавил, что из-за рассмотрения предложения о мировой с «Газпромом» в трехстороннем формате компания «теряет время своих партнеров».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украины» намерен продолжить принудительное взыскание долга с «Газпрома».