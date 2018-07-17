Новак оценил итоги трехсторонних переговоров с Украиной и ЕК по газу

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что переговоры России, Украины и ЕК по транзиту газа прошли конструктивно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что стороны обсудили вопрос приостановки ареста активов «Газпрома» в Европе по требованию «Нафтогаза». Новак подчеркнул, что конкретных решений по этому вопросу нет.

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Министр добавил, что должностные лица России, Украины и ЕК могут обсудить вопросы по транзиту российского газа через Украину в октябре текущего года.

Ранее глава министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер сообщил, что ФРГ не видит оснований опасаться прекращения транзита российского газа через Украину после 2019 года.