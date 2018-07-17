Новак рассказал о деталях трехсторонней встречи по газу

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что на трехсторонней встрече России, Украины и Еврокомиссии стороны обменялись мнениями по объемам транзита газа через Украину после 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все те же вопросы, консультации по транзиту газа, начиная с 2020 года, по объемам поставок газа, которые вообще в принципе Европа будет потреблять», — сказал Новак.

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Он также добавил, что данные вопросы будут дополнительно изучены экспертами.

В свою очередь в Минэкономики ФРГ рассказали, что стороны обсудили на встрече также будущую структуру транзита газа и договорились создать дорожную карту для следующих встреч по газовому транзиту.

Ранее главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что Украина намерена обсудить на трехсторонней встрече с Россией и ЕС вопрос применения европейских правил транзита газа при транзите российского газа через территорию Украины.