Новак рассказал о деталях трехсторонней встречи по газу
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что на трехсторонней встрече России, Украины и Еврокомиссии стороны обменялись мнениями по объемам транзита газа через Украину после 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Все те же вопросы, консультации по транзиту газа, начиная с 2020 года, по объемам поставок газа, которые вообще в принципе Европа будет потреблять», — сказал Новак.
Он также добавил, что данные вопросы будут дополнительно изучены экспертами.
В свою очередь в Минэкономики ФРГ рассказали, что стороны обсудили на встрече также будущую структуру транзита газа и договорились создать дорожную карту для следующих встреч по газовому транзиту.
Ранее главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что Украина намерена обсудить на трехсторонней встрече с Россией и ЕС вопрос применения европейских правил транзита газа при транзите российского газа через территорию Украины.