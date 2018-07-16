«Нафтогаз» раскрыл подробности предстоящей встречи с Россией и ЕС

Главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина намерена обсудить на трехсторонней встрече с Россией и ЕС вопрос применения европейских правил транзита газа при транзите российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает RNS.

«Мы едем туда, во-первых, с главным нашим предложением — это применить европейские правила транзита российского газа через территорию Украины... Позиция заключается в том, что мы говорим: по тем же правилам, по которым «Газпром» работает в Европе, мы настаиваем, чтобы «Газпром» работал и в Украине», — сказал Витренко в интервью радиостанции «Новое время».

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Он также добавил, что «Нафтогаз» не намерен повышать ставку на транзит российского газа в долгосрочный период.

Ранее Европейская комиссия сообщила, что трехсторонние переговоры между Украиной, Европейским Союзом и Россией по транзиту газа запланированы на 17 июля.