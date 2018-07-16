Следственный комитет приступил к проверке деятельности «Натали Турс»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что представители Следственного комитета побывали в офисе компании «Натали Турс» и изъяли часть документации туроператора. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Следственный комитет начал проверку по факту неисполнения «Натали Турс» обязательств по реализованным турам. Официально об этом пока не объявлено, но сотрудники компании подтвердили РСТ, что в минувшую пятницу в офисе туроператора побывали представители ведомства, а еще один источник сообщил, что была изъята часть документации», — сказала Тюрина.

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Она также отметила, что в «Натали Турс» на данный момент остались около 15 сотрудников.

Пресс-секретарь добавила, что в течение текущей недели в Россию вернутся все туристы «Натали Турс».

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил, что проблемных туроператоров на российском рынке единицы.