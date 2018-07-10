ЦБ намерен пересмотреть коэффициенты риска по потребительским кредитам
Банк России собирается пересмотреть шкалу коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Как стало известно, шкала будет пересмотрена в зависимости от значений полной стоимости кредита (ПСК).
Регулятор отметил, что данное решение принимается для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков, а с другой — не увеличивать закредитованность населения.
«Для кредитов со значением ПСК в диапазоне 10-15% предлагается установить коэффициент риска 130% (на текущий момент — 100%); со значением 15-20% — коэффициент риска 150% (на текущий момент — 110%); со значением 20-25% — коэффициент риска 180% (на текущий момент — 120%); со значением 25-30% — коэффициент риска 200% (на текущий момент — 140%)», — заявил Центробанк.
Ранее сообщалось, что общий объем кредитов, выданных россиянам, достиг 12,8 трлн руб. в текущем году.