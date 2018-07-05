Госдума приняла закон об НДД в нефтянке

Госдума приняла закон о введении налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Исходя из закона, НДД будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока.

НДД будет распространяться на четыре группы месторождений: новые месторождения Восточной Сибири с выработанностью менее 5%, месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине, действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (не более 15 млн тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн. тонн в год.

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Ранее глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный сообщил, что комитет рассчитывает на принятие законопроекта о применении НДД в нефтяной отрасли в весеннюю сессию.

По словам главы Минэнерго Александра Новака, переход на налогообложение с дохода (НДД) в нефтяной отрасли позволит ввести в разработку 5 млрд тонн нефти.