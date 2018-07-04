ЦБ ожидает рост доли безналичных платежей в России

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что доля безналичных платежей в России в текущем году составит 55,6%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если вы посмотрите на динамику, то еще в 2016 году соотношение было приблизительно 60% нала и 40% безнала. Мы прогнозируем уже на этот год 55,6% безнала и 44,4% нала», — сказала Скоробогатова.

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По данным регулятора, россияне в прошлом году впервые стали чаще использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг, чем наличные средства.

Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года банки выдали на 64,7% больше новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.