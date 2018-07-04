ФТС увеличила перечисления в бюджет на 26%
Федеральная таможенная служба (ФТС) России за полгода увеличила перечисления в бюджет на 26,1%, до 2,627 трлн руб. Об этом сообщается в материалах ведомства.
«За шесть месяцев 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 2,627 трлн руб», — заявили в ФТС.
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В 2017 году объем перечислений за шесть месяцев составлял 2,084 трлн руб.
Уточняется, что за июнь текущего года было перечислено в бюджет 487,36 млрд руб.
Ранее сообщалось, что ФТС в период с января по май 2018 года увеличила перечисления в бюджет страны на 25%, до 2,14 трлн руб.