МЭР ожидает ослабление дефицита на рынке труда России

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Минэкономразвития ожидает постепенно ослабление дефицита на рынке труда России. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

В министерстве отметили, что уровень безработицы к 2024 году будет постепенно снижаться.

«Острый дефицит на рынке труда будет постепенно ослабевать. Это станет результатом повышения уровня экономической активности населения (в том числе в старших возрастах) благодаря увеличению продолжительности здоровой жизни», — заявили в ведомстве.

В мае глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что дефицит на рынке труда будет только расти.