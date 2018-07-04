МЭР ожидает ослабление дефицита на рынке труда России
Минэкономразвития ожидает постепенно ослабление дефицита на рынке труда России. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.
В министерстве отметили, что уровень безработицы к 2024 году будет постепенно снижаться.
«Острый дефицит на рынке труда будет постепенно ослабевать. Это станет результатом повышения уровня экономической активности населения (в том числе в старших возрастах) благодаря увеличению продолжительности здоровой жизни», — заявили в ведомстве.
В мае глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил, что дефицит на рынке труда будет только расти.