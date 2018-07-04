Белый дом: Трамп заявит лидерам НАТО, что США больше не будут «мировой копилкой»

Представитель Белого дома США Хоган Гидли рассказал о заявлениях, которые сделает американский президент Дональд Трамп во время саммита с лидерами стран НАТО. Слова представителя передает Reuters.

«Он [Трамп] неоднократно ранее говорил, что международное сообщество мыслит США как мировую копилку. Это должно прекратиться», — сказал Гидли.

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Он отметил, что Трамп на переговорах будет отстаивать интересы жителей США. По словам Гидли, американский президент также будет выступать за сохранение связей с партнерами и союзниками Соединенных Штатов.

Ранее Трамп заявил о лучших временах для экономики США. Американский лидер подчеркнул, что данная ситуация установилась до «исправления самых худших и несправедливых торговых сделок».