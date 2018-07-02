Средняя цена нефти Urals выросла почти на 37%

Средняя цена на нефть марки Urals в период с января по июнь увеличилась на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $68,83 за баррель. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В 2017 году средняя цена на Urals составляла $50,3 за баррель.

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Средняя цена на нефть марки Urals в июне текущего года составила $73,38 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ОПЕК должна увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

По его словам, ОПЕК якобы манипулирует рынком нефти и должна это прекратить.

30 июня Трамп заявил, что уговорил короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти.