Миллер рассказал, куда может продолжиться вторая нитка «Турецкого потока»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газ по второй нитке газопровода «Турецкий поток» может пойти через Болгарию, Сербию и Венгрию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что на данный момент в Болгарии, Сербии и Венгрии приняты решения о развитии национальных газотранспортных сетей.

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«Газ по «Турецкому потоку» в начале 2020 года, после того как будет выведен на проектную мощность «Турецкий поток», он может пойти через газотранспортную систему Болгарии, Сербии и Венгрии», — сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что «Газпром» возобновил строительство второй нитки морской части «Турецкого потока».