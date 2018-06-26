Мантуров прокомментировал данные о качестве российского хлеба
Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал данные Роскачества о качестве российского хлеба. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания — в этом сегменте сконцентрировано больше всего товаров, которые получат государственный «Знак качества», — сказал Мантуров.
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Он также добавил, что необходимо учитывать мнение потребителей, а также развивать индустрию и стремиться к выполнению опережающих требований.
Ранее сообщалось, что организация «Российская система качества» (Роскачество) провела годовое исследование качества белого хлеба в регионах России.
Согласно исследованию, лидерами по качеству белого хлеба стали Воронежская и Саратовская области, а также Ставропольский край.