Мантуров прокомментировал данные о качестве российского хлеба

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал данные Роскачества о качестве российского хлеба. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания — в этом сегменте сконцентрировано больше всего товаров, которые получат государственный «Знак качества», — сказал Мантуров.

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Он также добавил, что необходимо учитывать мнение потребителей, а также развивать индустрию и стремиться к выполнению опережающих требований.

Ранее сообщалось, что организация «Российская система качества» (Роскачество) провела годовое исследование качества белого хлеба в регионах России.

Согласно исследованию, лидерами по качеству белого хлеба стали Воронежская и Саратовская области, а также Ставропольский край.