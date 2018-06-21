Акции «Роснефти» растут после заявлений Сечина на годовом собрании акционеров

Акции «Роснефти» на Московской бирже растут в четверг более чем на 1% с открытия на корпоративных новостях.

Ранее глава компании Игорь Сечин на годовом общем собрании акционеров заявил, что «Роснефть» ожидает двукратного увеличения чистой прибыли и объема дивидендов по итогам 2018 года, сообщил .

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«Принимая на себя все ограничения ответственности, связанные с обсуждением перспективной финансовой информации и предоставлением оценочных суждений, не исключаю, что в 2018 году мы увидим материальный рост дивидендных выплат - предварительные данные, прогнозы на базе прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 года», - сказал глава компании.

«Роснефть» стала рекордсменом среди госкомпаний по уровню дивидендных выплат: согласно решению акционеров, на дивиденды будет направлено 50% чистой прибыли по МСФО или 111,1 млрд рублей, что на 75% выше выплат 2016 года (63,37 млрд руб.).

Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев уверен, что заявление Сечина «не оставит инвесторов равнодушными: прогнозы по двукратному росту чистой прибыли и существенному увеличению добычи – это хорошие новости для рынка, которые могут стать дополнительным стимулом для дальнейшего роста бумаг, которые с начала года уже выросли в цене на 30%».

В рамках общего годового собрания акционеров, которое проходит сегодня в Красноярске, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил планах компании обеспечить рост добычи углеводородов до 330 млн т н.э. в год к 2022 году. По словам Сечина, «Роснефть» также намерена сохранить и развить одно из ключевых своих конкурентных преимуществ - самые низкие операционные удельные затраты на добычу углеводородов в отрасли среди публичных компаний.

«Все новые нефтегазовые проекты компании в 2017 году дали 14 млн тонн нефти, а к 2022 году добыча от новых, недавно запущенных или готовящихся к запуску в ближайшие кварталы нефтегазовых проектов, составит 87 млн тонн нефтяного эквивалента в год»,- сказал И.Сечин.

Что касается реализации собственных СПГ-проектов, глава «Роснефти» сообщил, что компания уже приступила к проработке проекта строительства завода по сжижению газа мощностью 6 млн тонн в районе порта Де-Кастри на Дальнем Востоке. Проектный срок начала поставок с нового завода – 2025 год, отметил Сечин.