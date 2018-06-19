Глава МВФ: закон об антикоррупционном суде Украины требует поправок

Глава МВФ Кристин Лагард в ходе разговора с президентом Украины Петром Порошенко указала на необходимость поправок к закону об антикоррупционном суде. Об этом говорится в ее заявлении.

Во время беседы с украинским президентом Лагард поддержала принятие Верховной радой закона о создании антикоррупционного суда. В то же время она указала на важность внесения поправок.

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«Мы согласились в важности того, чтобы парламент быстро одобрил дополнительный закон, который внес президент для формального создания суда, а также в необходимости внести необходимые поправки, чтобы восстановить требование о том, что суд будет заниматься всеми делами своей юрисдикции, в том числе апелляциями и относящимися к нему решениями судов первой инстанции, как это говорилось в законопроекте, одобренном в первом чтении», — отметила Лагард.

Ранее в Раде заявили о попытках Украины обмануть МВФ‍.