ЦБ приобрел на рынке для Минфина валюту на 20,1 млрд рублей

Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина с расчетами 18 июня составил 20,1 млрд руб. Об этом сообщается в материалах Банка России.

ЦБ использует для этих операций сделки с инструментом USDRUB_TOM, расчеты по которым проходят на следующий торговый день.

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Минфин анонсировал планы с 7 июня по 5 июля покупать на внутреннем рынке валюту на 19 млрд руб. в день, суммарно направив на эти цели рекордные 379,7 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Минфин России более чем в пять раз увеличит покупки валюты на внутреннем рынке в 2018 году, направив на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на 2,74 трлн руб. против планировавшихся в действующем законе о бюджете 527,6 млрд руб.