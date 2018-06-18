Песков сообщил о работе кабмина над пенсионной реформой

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пенсионная реформа прорабатывается экспертами правительствами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что вся работа по данной реформе проходит в правительстве и Госдуме.

«Работа ведется там. Естественно, в администрации президента получают информацию о ходе этой работы, но ни администрация, ни президент не являются участниками этой экспертной работы», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь добавил, что пока преждевременно обращаться к президенту по вопросу повышения пенсионного возраста.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что после внедрения пенсионной реформы за 5-6 лет пенсии могут вырасти на 8-10%.