Atlantic: Трамп всегда желал торговой войны

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Объявив о пошлинах на китайские товары, президент США Дональд Трамп открыл еще один фронт в разворачивающейся глобальной торговой войне. Об этом пишет The Atlantic.

Ранее Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий для ЕС, Канады и Мексики. Позже он объявил о 25-процентном налоге на товары из Китая.

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Отметив дружбу с председателем КНР Си Цзиньпинем, Трамп подчеркнул, что торговля между странами была «несправедливой в течение очень долгого времени». Издание отмечает, что по мнению Трампа «торговые войны – это хорошо, и их легко выиграть».

Ранее NYT писала, что торговая война США наносит вред мировой экономике.