Китай анонсировал введение пошлин против США

Китайские власти введут симметричные пошлины на товары из США в качестве ответа на принятые Соединенными Штатами импортные пошлины на товары из Китая, передает РИА «Новости» заявление министра коммерции КНР.

«Мы незамедлительно примем меры по введению симметричных по объему и интенсивности пошлин», — говорится в заявлении минкоммерции Китая.

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Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров из Китая на сумму $50 млрд. По словам американского президента, пошлины были приняты из-за того, что Китай похищал интеллектуальную собственность, а также использовал другие «нечестные практики».

По словам Трампа, Вашингтон больше «не может терпеть» нечестную экономическую политику Китая.