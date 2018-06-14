Глава МВФ предупредила о кризисе доверия инвесторов из-за торговой политики США

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что фонд ожидает незначительного негативного прямого эффекта от ответных мер в отношении США из-за их торговых пошлин в диапазоне 0,1-0,2 % ВВП. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Но то, что более сложно оценить, это реальный ущерб доверию инвесторов и бизнес-сообществу. Вопрос доверия даст более сильный и всеобъемлющий эффект, который сложно предсказать в цифрах, но его почувствуют все участники процесса», — добавила Лагард.

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По ее словам, МВФ уже наблюдает сокращение инвестиций от Европы из-за ситуации в области торговли.

Ранее сообщалось, что МВФ предупредил о возможном начале рецессии в США.