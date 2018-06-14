«Нафтогаз» предупредил о необратимых последствиях от «Северного потока – 2»

Реализация проекта «Северный поток – 2» приведет к «необратимым последствиям» для Европы. Об этом заявил директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко на странице компании в фейсбуке.

По словам Витренко, проект нарушает европейское законодательство, а в дальнейшем постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием «газового шантажа «Газпрома».

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Он также указал на позицию Германии по газовому конфликту России и Украины в 2009 году.

«Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам. А потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейскими правилами, разве что это было российское понимание этих правил», — написал топ-менеджер госкомпании.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Северного потока – 2» не будет.