Песков: Путин обсудит сделку с ОПЕК с наследным принцем Саудовской Аравии

Российский президент Владимир Путин планирует встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и в ходе переговоров обсудить вопрос о сделке с ОПЕК, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это планируется», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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Вместе с этим, подчеркнул пресс-секретарь президента, Путин не планирует обсуждать с наследным принцем тему возможного выхода из ОПЕК.

Ранее сообщалось, что глава «Газпром нефти» Александр Дюков считает целесообразным в настоящее время скорректировать условия соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+. СМИ сообщали, что Саудовская Аравия начала наращивать добычу нефти.