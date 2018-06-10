Британские СМИ нашли связь спонсора Brexit с Россией

Журналисты The Sunday Times получили доступ к переписке бизнесмена Аррона Бэнкса, который был одним из спонсоров кампании по выходу Великобритании из состава Европейского союза (ЕС). В газете утверждают, что она свидетельствует о «тайных» встречах Бэнкса с российским послом.

Согласным данным издания, Бэнкс связан с бизнес-схемами, которые имеют отношение к России. Сообщается, что свой бизнес он обсуждал с российскими официальными лицами, в частности, он три раза встречался с посолом России в Великобритании Александром Яковенко. Об одной из встреч было известно ранее, так как он рассказал о ней в своей книге The Bad Boys of Brexit, в которой описывается кампания по выходу Британии из ЕС, однако еще о двух встречах широкой публике не было известно.

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В газете пишут, что Яовенко предложил британскому бизнесмену принять участие в сделке, которая касается «шести золотых рудников в Сибири», принадлежащих россиянину Серегю Поваренко.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что финальное соглашение по Brexit будет оформлено после июньского саммита с ЕС.