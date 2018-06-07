Госдума одобрила поправки в бюджет

Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет России на 2018 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что поправки предусматривают увеличение расходов на 61,9 млрд руб. и профицит в 0,5% ВВП.

«Поправки касаются только 2018 года и не затрагивают второй и третий год нашего планового периода», — заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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Он также напомнил, что законопроект сформирован на основе базового варианта ожидаемых итогов социально-экономического развития страны на текущий год.

Ранее Силуанов сообщил, что профицит бюджета может быть выше 0,5% ВВП.

Он также подчеркнул, что это может произойти если сохранится текущая конъюнктура.