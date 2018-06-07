ЦБ не намерен отказываться от идеи блокировки выезда за рубеж недобросовестных банкиров
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не отказывается от идеи по блокировке выезда за рубеж собственников и топ-менеджмента санируемых банков. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы предлагаем… все же реализовать инициативу по блокировке выезда за рубеж собственников и топ-менеджмента санируемых банков до окончания судебных разбирательств», — сказала Набиуллина.
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Она подчеркнула, что бегство финансистов за рубеж продолжается.
В прошлом году сообщалось, что Банк России разработал законопроект, который ограничит права на выезд из России недобросовестных руководителей и владельцев кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний сроком на шесть месяцев.