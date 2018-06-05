Новак назвал сроки решения Швеции и Дании по «Северному потоку — 2»

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что власти Швеции и Дании выдадут разрешения по «Северному потоку — 2» во втором квартале текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ждем разрешения со стороны Швеции, Дании. Мы ожидаем, что во втором квартале должны быть такие решения приняты», — сказал Новак.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что российская сторона готова расширить состав участников проекта газопровода «Северный поток — 2».

Также ранее председатель управляющего совета оператора Nord Stream 2 AG, бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что у Евросоюза нет альтернативы «Северному потоку — 2».