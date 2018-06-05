Минсельхоз: ограничения на ввоз молока из Белоруссии не повлияют на цены

Ограничения на поставку молока из Белоруссии не скажутся на потребительских ценах. Об этом заявили в Минсельхозе, передает RNS.

Накануне Россельхознадзор запретил ввозить из Белоруссии в Россию молоко в таре объемом более 2,5 литра.

«Поскольку [российский] рынок насыщен именно отечественной продукцией, введение Россельхознадзором временных ограничений на поставки отдельных видов молочной продукции в промышленных упаковках из Республики Беларусь не повлияет на ценовую ситуацию», — заверили в Минсельхозе.

В ведомстве уверены, что в таких условиях увеличится спрос со стороны торговых организаций на готовую отечественную продукцию, после чего возникнут предпосылки для «положительных изменений ценовой ситуации на рынке молока».