Путин рассказал, кто заинтересован в отмене санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что отмену санкций поддерживает Европа и российская сторона, передает РИА «Новости».

Данное заявление российский лидер сделал по итогам встречи с президентом Австрии Александером ван дер Белленом.

По словам Путина, Россия добилась минимальной инфляции за всю историю страны, 2,5%. Также он заявил о минимальном уровне безработицы, который упал ниже 5%, росте золотовалютных резервов и положительном балансе внешней торговли. Президент отметил, что инвестиции в основной капитал развиваются «опережающими темпами». Он заключил, что Россия вышла на «устойчивый», но пока «очень скромный» рост экономики.

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«Мне кажется, заинтересованы в их [санкций] отмене все, мы тоже… Сейчас не буду говорить о причинах, они вам известны, но все, что происходит в этой сфере, не мешает нам развивать отношения с австрийской республикой», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что российская сторона будет предпринимать все усилия для осуществления намеченных планов по развитию отношений с Австрией.

Ранее Путин заявил, что Европа заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Россией.