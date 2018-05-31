Официальный курс евро вырос на шесть копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 5,95 коп., до 72,58 руб., курс доллара уменьшился на 57,49 коп., до 62,01 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 28,94 руб., составив 66,77 руб.

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Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снижался на 0,1%, до 2296 пунктов.

Индекс РТС повышался на 0,6%, до 1170 пунктов.

Стоимость нефти снижалась на 0,5%, до $77,31 за баррель по марке Brent.

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