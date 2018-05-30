Официальный курс евро снизился менее чем на 1 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 0,58 коп., до 72,5211 руб., курс доллара уменьшился на 4,83 руб., до 62,59 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 2,92 коп., составив 67,06 руб.

Реклама

Фондовый рынок России открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,05% и составил 2296,76 пункта.

Индекс РТС понизился на 0,01%, до 1154,99 пункта.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».