В России подскочили цены на бензин

В России за последнюю неделю заметно выросли цены на бензин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным информационно-аналитического центра «Кортес», стоимость топлива марки АИ-92 выросла на 76 коп. — до 40,76 руб. за литр. Стоимость АИ-95 выросла на 79 коп. — 43,6 руб. за литр. Цена на дизельное топливо увеличилась на 79 коп. — до 43,65 руб. за литр.

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В Московской топливной ассоциации отметили, что в столице стоимость топлива увеличилась на 88-90 коп. Цена за литр АИ-92 поднялась до 42,21 руб., АИ-95 — до 45,5 руб. Стоимость дизельного топливо выросла до 43,99 руб.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что объявленное снижение акцизов на топливо уже отражается на ценах на АЗС.