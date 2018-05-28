Топилин рассказал, кто составляет 70% бедных в России
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что 70% от всего количества бедных в России — это семьи с детьми. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Из всей численности тех, кто находится ниже уровня прожиточного минимума по доходам, по нашим оценкам, почти 70% — это семьи, которые имеют детей», — сказал Топилин.
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Он подчеркнул, что задача властей состоит в том, чтобы предложить дополнительные меры, которые смогут изменить эту ситуацию.
Министр также отметил, что улучшить ситуацию с доходами семей могут повышение минимального размера оплаты труда и выполнение майских указов.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что бедность остается острейшей проблемой в стране.