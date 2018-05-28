Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Уточняется, что с 10 по 12 июня россияне будут отдыхать в связи с празднованием Дня России.

«На следующей неделе россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, а затем трехдневные выходные в связи с празднованием Дня России», — заявили в ведомстве.

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Суббота, 9 июня, будет рабочим днем. В свою очередь понедельник, 11 июня, станет выходным благодаря переносу выходного с субботы.

Также в Роструде добавили, что рабочий день в субботу, 9 июня, будет сокращен на час.

Ранее в Ростуризме рассказали, куда россияне съездили на майские праздники.